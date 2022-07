Crisi di governo, Guido Crosetto solleva il grosso dubbio su Draghi e Quirinale: "Avete notato che..."

Giada Oricchio 19 luglio 2022 a

A Palazzo Chigi sì, al Quirinale no. Guido Crosetto, imprenditore e tra i fondatori di Fratelli d’Italia, si è espresso a favore delle elezioni anticipate dopo le dimissioni del premier Mario Draghi a seguito della mancata fiducia del M5S al Dl Aiuti una settimana fa in Senato. Domani, mercoledì 20 luglio, il presidente del Consiglio riferirà alle Camere e si saprà se lascia o raddoppia, ma senza il partito di Giuseppe Conte che Lega e Forza Italia non vogliono più nella maggioranza perché “inaffidabile”.

Così Crosetto fa notare una strana coincidenza, per usare un eufemismo. L’ex deputato ha scritto sul suo seguitissimo profilo Twitter: “Avete notato che quelli che più di tutti parlano oggi dell’assoluta necessità di avere Draghi alla guida del Governo, sono gli stessi che hanno fatto di tutto per non averlo al Quirinale?”. Come a dire che qualche forza politica vuole tenere l’ex presidente della Bce imbullonato a palazzo Chigi perché sa che perderebbe le elezioni anticipate e ha bisogno di tempo per recuperare nei sondaggi.

Avete notato che quelli che più di tutti parlano oggi dell’assoluta necessità di avere Draghi alla guida del Governo, sono gli stessi che hanno fatto di tutto per non averlo al Quirinale? — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) July 19, 2022

