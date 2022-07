Crisi di governo, Guido Crosetto inchioda i poltronisti: "Conte pericoloso?". Chi sono i veri irresponsabili

Giada Oricchio 17 luglio 2022 a

“Senza memoria”. Guido Crosetto, imprenditore e già fondatore di Fratelli d’Italia - il partito guidato da Giorgia Meloni - interviene a gamba tesa sul caos di governo di questi giorni. Il 14 luglio, il M5s non ha votato la fiducia al Dl Aiuti, il premier Mario Draghi si è dimesso perché “è venuto meno il patto di fiducia del governo di unità nazionale”, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha respinto le dimissioni e lo ha rinviato alle Camere mercoledì per parlamentarizzare la crisi. Nel frattempo il presidente dei 5 Stelle Giuseppe Conte ha dichiarato che il rifiuto di votare il testo era “una reazione alle umiliazioni subite”, Giorgia Meloni ha reclamato le elezioni anticipate, mentre Matteo Salvini (Lega) e Silvio Berlusconi (Forza Italia) hanno lanciato l'ultimatum come centrodestra di governo: un Draghi bis senza “gli irresponsabili del M5s” oppure il voto a breve.

Quelli che stanno spiegando da due giorni che Conte è un pericoloso irresponsabile, sono gli stessi che applaudivano Mattarella e ne enfatizzavano la lungimiranza, quando gli ha affidato il compito, per tre volte, di formare un Governo e per due di guidarlo? — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) July 16, 2022

Un pasticcio della “vulcanica” (copyright El Paìs) politica italiana che Guido Crosetto ha sintetizzato in un post su Twitter: “Quelli che da due giorni stanno spiegando che Conte è un pericoloso irresponsabile, sono gli stessi che applaudivano Mattarella e ne enfatizzavano la lungimiranza quando gli ha affidato il compito, per tre volte, di formare un Governo e per due di guidarlo?”. Insomma, secondo l’ex deputato, anche l’uomo del Colle avrebbe qualche colpa in questa balneare crisi istituzionale.

