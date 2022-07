Rocco Casalino licenziato: "Contratto non rinnovato". Guerra tra Conte e governisti

18 luglio 2022 a

È scaduto il contratto che legava Rocco Casilino ai gruppi di Camera e Senato del M5S. Fonti parlamentari pentastellate che riferiscono che il rapporto di consulenza, per le attività di comunicazione dei gruppi, non è stato ancora rinnovato. Sul mancato rinnovo – sostengono le stesse fonti – peserebbero le vicende legate alla crisi di governo e in particolare alla posizione assunta dal capogruppo a Montecitorio Davide Crippa, contrario alla linea espressa dal leader Giuseppe Conte e favorevole a confermare la fiducia all’esecutivo guidato dal premier Mario Draghi.

