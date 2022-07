Controcorrente, Domenico De Masi svela la mossa di Draghi: "Perché è l'unico che vuole i Cinquestelle"

17 luglio 2022 a

Il sociologo grillino Domenico De Masi rivela un retroscena piccantissimo sulla crisi di governo che sta paralizzando il Paese intero. Il parlamentare ospite oggi, 17 luglio, nello studio di Controcorrente, spiega alla conduttrice Veronica Gentili perché Mario Draghi ha detto che può governare soltanto se nella maggioranza resta anche il Movimento 5 Stelle. "Vorrebbe prendere la palla al balzo per andare via perché ci sta rimettendo molto".

Perchè Draghi è l'unico che vuole i 5 stelle al governo?



Domenico De Masi: "Vorrebbe prendere la palla al balzo per andare via perchè ci sta rimettendo molto" #Controcorrente pic.twitter.com/sV6fW6g5Za — Controcorrente (@Controcorrentv) July 17, 2022

"Mario Draghi che non è un politico ma un finanziere, ha in questo momento dei problemi a cui non era abituato" ricostruisce il sociologo. Il premier "è in un disagio enorme, è dovuto scendere a compromessi, ha dovuto parlare con chi non avrebbe mai ricevuto nemmeno la sua segretaria e ora è l'unico che vuole al governo i 5 stelle che dice senza il M5s non ci sto". Poi la verità difficilmente confutabile: "Vorrebbe prendere la palla al balzo per andare via perché ci sta rimettendo molto"

