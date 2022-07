Pantheon deturpato dai vandali: gli alieni esistono. Bufera sul Comune: "Videocamere fuori uso da anni"

16 luglio 2022 a

a

a

Deturpato il Pantheon, scempio nel cuore di Roma. Una scritta realizzata con vernice blu è apparsa sul lato destro del celebre monumento di Piazza Rotonda. "Aliens exist", gli alieni esistono è il messaggio lasciato dai vandali insieme a due disegni, forse dei dischi volanti. E scoppia il caso delle telecamere che non avrebbero potuto documentare lo scempio, dal momento che sarebbero fuori uso.

La scritta sarebbe stata fatta nella notte fra lunedì 11 e martedì 12 luglio. Ad allertare le forze dell'ordine sono stati i residenti e la Sovrintendenza sta pianificando l'intervento per rimuovere la scritta. Il Corriere della Sera fa sapere che le forze dell'ordine hanno ricercato le telecamere per esaminare eventuali video, ma a quanto pare il circuito di video sorveglianza era fuori uso. Gabriella Musto, la direttrice del Pantheon, ha dichiarato a Fanpage che il monumento condivide "il sistema di videocontrollo con la diocesi all'interno, mentre all'esterno le telecamere presenti sono sotto la responsabilità del comune, ma credo che quelle ormai facciano parte di un circuito dismesso tempo fa e mai ripristinato". Gli impianti di sicurezza dei negozi vicini, inoltre, non avrebbero documentato la scena.

Lo scempio di piazza Colonna, come hanno ridotto la fontana con i delfini

Tra i tanti a commentare l'assurdo atto vandalico nel cuore della capitale è Lapo Elkann. "Fotografia di una città dove TUTTO è possibile e permesso, nessuno paga ma e la responsabilità è di nessuno", ha scritto l'imprenditore su Twitter.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.