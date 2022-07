Giuseppe Conte, "fuori dal governo e da casa". L'imprevisto dopo il vertice M5s

Giada Oricchio 16 luglio 2022 a

“Non tornare! Questa casa non aspetta te!”. Potremmo riassumere con l'ironica parafrasi di un celebre canzone di Mario Merola l’incidente capitato ieri sera a Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle. Dopo non aver votato la fiducia al Dl Aiuti al Senato innescando le dimissioni (congelate fino alla prossima settimana, nda) del premier Mario Draghi e la crisi di governo, il presidente del M5s sta passando di riunione in riunione scontrandosi con le varie anime del partito e con i suoi tre ministri che non intendono lasciare l’incarico.

L’ex premier sembra aver perso il controllo dei suoi e poiché piove sempre sul bagnato, ieri sera, ha perso pure le chiavi di casa. Al termine di un vertice serale su cosa fare mercoledì quando Draghi riferirà alle Camere, Conte ha lasciato la sede romana del partito e si è avviato a piedi verso la sua residenza circondato dai giornalisti e dalle telecamere. Trecento metri circa di camminata.

Una volta arrivato al portone, ha bussato, ma nessuno gli ha aperto. Ha aspettato qualche minuto, poi è stato costretto a chiamare l’autista e andare via in macchina. È quanto riporta l’agenzia "AlaNews" che ha pubblicato il video dell’imprevisto sul suo canale YouTube.

