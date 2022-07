Guido Crosetto sbraita contro George Soros: "Invecchia male". I deliri sul partito repubblicano

Giada Oricchio 13 luglio 2022 a

“Invecchia male”. Guido Crosetto affossa il miliardario George Soros critico con il GOP (Grand Old Party), acronimo popolare in USA per indicare il partito repubblicano. Guido Crosetto, tra i fondatori di Fratelli d’Italia, ha lasciato la politica per fare l’imprenditore. Ma si sa, il primo amore non si scorda mai. Così dal suo profilo Twitter, Crosetto informa, analizza, giudica gli avvenimenti politici e sociali. Il bello della politica senza essere in politica e non fa sconti a nessuno. Oggi ha rifilato una staffilata addirittura l’economista George Soros: “Il @sole24ore pubblica un articolo di Soros che dice che il Partito Repubblicano, non un esponente o l’altro ma il GOP, il partito di Abraham Lincoln, è un pericolo per la democrazia. Insulta la metà degli americani, gratuitamente. Invecchia male”.

Oggi il @sole24ore pubblica un articolo di Soros che dice che il Partito Repubblicano, non un esponente o l’altro ma il GOP, il partito di Abraham Lincoln, è un pericolo per la democrazia.

Insulta la metà degli americani, gratuitamente. Invecchia male. — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) July 12, 2022

Soros, Presidente del Soros Fund, dell’Open Society e fondatore e consigliere del Quantum Group, è molto attivo anche politicamente, sostiene il movimento liberal della sinistra democratica ed è schierato apertamente contro l’ex presidente americano Donald Trump.

