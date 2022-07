Francesco Totti e Ilary Blasi si lasciano, la rottura è ufficiale: “Il matrimonio è terminato”

11 luglio 2022 a

a

a

Francesco Totti e Ilary Blasi si lasciano. La parola fine sul matrimonio tra il campione di calcio ed ex capitano della Roma e la presentatrice televisiva è stata messa dalla stessa showgirl, che in una dichiarazione diffusa dalla sua agente ha annunciato la separazione: «Dopo vent'anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione - si legge nella nota consegnata all’agenzia Ansa - rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia».

Chi paparazza Totti: le foto che certificano la crisi con Ilary. La nuova fiamma - GUARDA

Poco dopo è arrivato pure il comunicato di Totti: «Dopo 20 anni insieme la mia storia con Ilary è purtroppo terminata. Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi, è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli che sono e saranno sempre la priorità assoluta della mia vita. Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione pur dolorosa non è più evitabile. Continuerò a essere unito a Ilary nella crescita dei nostri meravigliosi 3 figli sempre con grande rispetto per mia moglie. Il percorso della nostra separazione rimarrà privato».

La notizia era nell'aria già dall'ora di pranzo, quando Dagospia, noto sito di gossip diretto da Roberto D'Agostino, aveva lanciato la notizia che sarebbe arrivato un comunicato congiunto intorno alle 19 (in realtà è poi arrivato qualche minuto dopo le 21 il primo lancio di agenzia). Alla fine però ci sono stati due comunicati separati, con Totti, che secondo il sito avrebbe una nuova fiamma, individuata in Noemi Bocchi.

"Totti e Ilary si lasciano": era tutto vero. Quando annunciano la separazione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.