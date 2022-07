Controcorrente, “situazione insostenibile”. Stefano Zurlo denuncia la drammatica crisi degli italiani

10 luglio 2022 a

Stefano Zurlo, giornalista de Il Giornale, è tra gli ospiti dell’edizione del 10 luglio di Controcorrente, il programma tv pre-serale di Rete4. Il dibattito si concentra in particolare sullo scenario economico dell’Italia, tra i rincari di energia, bollette e carburante e l’aumento dell’inflazione, che sta devastando i portafogli delle famiglie: “Spero che una qualche misura verrà presa rapidamente perché questa situazione è insostenibile, anche se il ministro Daniele Franco tergiversa. Dal mio punto di vista non credo alle ricette scritte, non è che se metti il salario minimo hai risolto il problema, credo molto di più alla contrattazione collettiva, che però già copre oltre l’80% dei lavoratori. Ci sono situazioni drammatiche che confinano con il lavoro in nero, che bisogna combattere assolutamente. Il reddito di cittadinanza - conclude il discorso Zurlo - è nato con uno scopo sacrosanto di aiutare i poveri, ma ha creato una cultura del non lavoro, lo sappiamo tutti. Quindi andrebbe cambiato”.

