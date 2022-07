Guido Crosetto avverte gli italiani sulla crisi: "Tsunami in arrivo ma il governo tace". Catastrofe a settembre

07 luglio 2022 a

L'ironia è un'arma vincente. L'imprenditore, ex deputato di Fratelli d'Italia Guido Crosetto lo sa e la usa su Twitter per "pungere" il governo guidato da Mario Draghi. La guerra, l'inflazione e la crisi rischiano di mettere in ginocchio l'Italia ma nessuno ne parla secondo Crosetto. "Solo più alcuni settori resistono inalterati - cinguetta sul suo profilo social - La maggioranza delle aziende sono in difficoltà. Crescenti. Parlo dei comparti industriale, manifatturiero, artigianale, agricolo e commerciale. Ma non bisogna parlarne, è vietato avvisare dello tsunami in arrivo. Fino a settembre".

Solo più alcuni settori resistono inalterati. La maggioranza delle aziende sono in difficoltà. Crescenti. Parlo dei comparti industriale, manifatturiero, artigianale, agricolo e commerciale. Ma non bisogna parlarne, è vietato avvisare dello tsunami in arrivo. Fino a settembre. — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) July 6, 2022

Il riferimento all'incontro tra il premier Draghi e il leader dei grillini Conte che ha fatto traballare il governo in un momento cruciale per l'Italia, travolta anche dalla nuova ondata di Covid, è velato ma chiaro. La maggioranza dovrebbe reggere per l'estate superando la prova della fiducia sul dl Aiuti. Ma il Paese è in grave sofferenza con l'inflazione alle stelle (bisogna tornare al 1986 per ritrovare questi dati) e Crosetto lancia l'allarme e accende un faro sulla pericolosa crisi in cui versano già numero aziende.

