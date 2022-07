Sabrina Ferilli ripesca la foto senza costume alle Maldive: bella da perdere la testa

04 luglio 2022 a

a

a

"Posti che porto nel cuore" scrive su Instagram Sabrina Ferilli lasciando, ancora una volta, a bocca aperta i suoi follower. L'attrice, sempre molto attenta a non condividere troppo della sua privacy, nelle ultime settimane di questa bollente estate ha deciso di fare parecchie eccezioni regalando su Instagram scatti inediti. Dopo il selfie in barca in Croazia per il suo compleanno ecco la foto alle Maldive: via il costume e curve in primo piano, Ferilli esplode in tutta la sua bellezza e nello scatto hot è talmente bella da far perdere la testa.

Prova costume da infarto: Sabrina Ferilli a 58 anni è così

Ma la foto pubblicata non è recente, come specifica l'attrice stessa nella didascalia: "Posti che porto nel cuore" precisa Ferilli. E sotto un diluvio di commenti dei fan: "Sei una dea", "Che bellezza", scrivono. E ancora: "C'è chi ha zoomato e chi mente", "Belle le Maldive, ma passano in secondo piano". Il primo però è dell'amica Sandra Milo che le risponde: "E ci credo, amica mia! Del paradiso terrestre non ci si scorda con facilità. Facci un salto appena puoi".

Lo spogliarello di Sabrina Ferilli risveglia i fan: il video indimenticabile

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.