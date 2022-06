Sabrina Ferilli, lo spogliarello risveglia i fan: su Instagram il video indimenticabile

Sullo stesso argomento: Prova costume da infarto: Sabrina Ferilli a 58 anni è così

Sabrina Ferilli core de Roma. L’attrice, grande tifosa giallorossa, oggi ha celebrato l’anniversario del terzo scudetto della Roma pubblicando sul suo account Instagram lo storico video dei festeggiamenti al Circo Massimo. “Hanno vinto e noi c’eravamo. Il terzo scudetto per la mia officialasroma, 2001” ha scritto la bellissima Sabrina. Sul palco Antonello Venditti intonò l’inno della squadra, ma tutti gli occhi erano per l’attrice che mantenne la promessa di sfilare in bikini se la Roma avesse vinto lo scudetto.

La passerella è rimasta nella storia: un’emozionata Sabrina Ferilli in slip e reggiseno color carne avanzava, bandiera in mano, con il passo di un centurione e con la sensualità che l’ha resa una diva.

Tantissime le visualizzazioni della clip e molti i commenti da parte di altri vip: “Che spettacolo! E chi se lo scorda”, “Sei sempre più bella”, “Indimenticabile, “Unico grande amore”, “Dea eri e dea rimani”. Spesso la vera bellezza si unisce all’autoironia e Sabrina Ferilli ne ha dato prova nei commenti. Antonella Clerici le ha scritto: “Per te gli anni non passano mai” e la giudice popolare di Tu Sì Que Vales, il talent show dell’amica Maria De Filippi, ha risposto: “Seee, magari bella mia… ma sto in pace e questo conta”.

