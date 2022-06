Omnibus, Edoardo Rixi scherza con David Parenzo: la soluzione per i bollenti spiriti estivi di Matteo Salvini

16 giugno 2022 a

a

a

Il mondo della politica sta vivendo l’effetto del post-voto? Nel corso della puntata del 16 giugno di Omnibus, il talk show del mattino di La7 condotto da Andrea Pennacchioli, la domanda viene girata ad Edoardo Rixi, deputato della Lega, che dà il proprio punto di vista: “A Genova è andata bene, come da altre parti. Magari da altre parti è andata meno bene, ma è evidente che non è solo il post-primo turno. Sono mesi in cui il governo si trascina su alcune riforme e decisioni, senza prendere delle scelte determinate. La riforma della giustizia ad esempio è partita in una determinata maniera ed è arrivata in una maniera diversa per dover mediare con il Movimento 5 Stelle, che non condividono alcuni principi su cui il governo era stato costituito. La nuova riforma, per non andare contro le correnti, aumenta il numero dei componenti del M5S”.

Conte picchia duro su Di Maio: “Dice stupidaggini, mi viene da ridere”

Pennacchioli chiede all’onorevole un quadro interno alla Lega: “Io ci sono stato al Federale e ho sentito i governatori parlare. Il tema è molto semplice, ci sono due atteggiamenti diversi ma un atteggiamento simile. Il governo non riesce a prendere provvedimenti coerenti con la situazione economica. Alcuni sono più governisti, ma i governatori lamentano problemi sul sistema sanitario, che potrebbero portare all’aumento delle tasse di tutte le regioni. Ci sono scelte che non vengono fatte e se si continua così si creano tensioni. Aumenterà il caro vita in autunno. C’è un problema di compattezza del movimento che dobbiamo ovviamente affrontare. Se facciamo la riunione di Pontida a settembre ci dobbiamo presentare lì con posizioni molto chiare. Da qui a settembre ci dovremo interrogare su tutte le varie scelte, anche all’interno del governo, per avere posizioni coerenti dal segretario all’ultimo sindaco, passando per governatori e ministri”.

Salvini lancia l'ultimatum a Draghi: “Tre mesi e poi…”. Il governo trema

“Un’estate calda, si decollerà e si atterrerà sul pratone di Pontida. L’estate è il momento caldo di Salvini” interviene David Parenzo, giornalista e conduttore di In Onda. “È vero, Salvini lo porteremo anche in montagna al fresco” la battuta di Rixi che accetta l’ironia sul leader del Carroccio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.