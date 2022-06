Cosa succede quando aumenta l'inflazione, Guido Crosetto avvisa gli italiani: se i costi esplodono...

Giada Oricchio 16 giugno 2022 a

I prezzi della spesa alimentare, dal pane alla pasta fino ai formaggi, alle stelle, bollette elettriche e del gas insostenibili, servizi in aumento: Guido Crosetto spiega che cosa è l’inflazione. Uno dei padri fondatori di Fratelli d’Italia, ex deputato e oggi imprenditore, è molto attivo su Twitter dove in 140 caratteri condensa le sue opinioni su politica ed economia.

Quanto ci arrabbieremmo se all’improvviso la nostra tassazione aumentasse del 7/8% in un anno?

Immagino molto.

Soprattutto se quell’aumento di tassazione colpisse di più i redditi più bassi.

L’inflazione è questo, una tassazione invisibile che colpisce di più i più deboli. — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) June 15, 2022

Nelle economie di mercato, infatti, i beni e servizi possono subire variazioni di prezzo in qualsiasi momento, ma quando il rincaro diventa generalizzato e di ampia portata si parla di inflazione. Detto in altro modo: con un euro si possono acquistare meno oggetti o prodotti di qualche mese fa. La diminuzione del valore della moneta va di pari passo con un minor potere di acquisto e la prima conseguenza è un carrello della spesa più vuoto a parità di denaro impiegato.

