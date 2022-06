Addio a Gianni Clerici, penna e voce del grande tennis. Aveva 91 anni

06 giugno 2022 a

È morto Gianni Clerici, scrittore, giornalista e grande esperto di tennis: sport che aveva praticato con successo. La storica firma di Repubblica, che ha dato la notizia della scomparsa, aveva 91 anni.

Clerici, dunque, è stato un giocatore di tennis e poi per tutta la vita ha scritto di questo sport. "Ha forgiato un esercito, consapevolmente o inconsapevolmente: un paio di generazioni di appassionati del tennis, e di aspiranti giornalisti di tennis. Ha indicato a tutti noi la strada maestra. E gliene saremo sempre, infinitamente, grati. Ma forse tutto questo è perfino riduttivo per raccontarne la grandezza, la lezione. Non solo di sport, non solo di tennis", si legge nel ricordo pubblicato dal quotidiano.

È stato uno dei più stimati esperti di tennis al mondo, tanto che per il numero e la qualità delle sue pubblicazioni era stato inserito nel 2006 nella International Tennis Hall of Fame, secondo italiano presente dopo Nicola Pietrangeli (insignito del riconoscimento nel 1986).

Da tennista aveva giocato a Wimbledon e al Roland Garros, la carriera da giornalista è partita nel 1951 prima con La Gazzetta dello Sport, e in seguito con altre pubblicazioni fino al sodalizio con L’Espresso e la Repubblica. Tra i libri spiccano nel 1965 Il vero tennis, nel 1972 Il tennis facile, nel 1978 Il grande tennis. Del 1974 è la prima edizione della sua opera più famosa, 500 anni di tennis, tradotta in Francia, Gran Bretagna, Germania, Giappone e Spagna, e più volte ristampata e aggiornata.

