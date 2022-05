Giorgia Meloni asfalta il governo: “La priorità è il catasto mentre tasse e rincari divorano i risparmi”

27 maggio 2022 a

Giorgia Meloni alza la voce contro il governo Draghi. La leader di Fratelli d’Italia, in una nota, se la prende con l’esecutivo per la poca importanza che stanno ricevendo gli italiani, alle prese con una crisi economica spaventosa dopo il Covid e lo scoppio della guerra in Ucraina: “Tasse e rincari stanno divorando i risparmi degli italiani. A certificarlo è l’ultimo rapporto Eurispes, il 45,3% delle famiglie dichiara di essere costretta a intaccare i propri risparmi per arrivare a fine mese. Ma la priorità del Governo a trazione Pd è tutt’altra: la riforma del catasto, che non solo aumenterà le tasse sulla casa ma inciderà anche sull’ISEE, lo strumento che serve per iscrivere i figli all’asilo, fare domanda per la casa popolare o chiedere la borsa di studio all’università. Un’ISEE più alto vuol dire rischiare di essere escluso da questi servizi e agevolazioni. Una follia, soprattutto in questo momento di crisi economica”.

“Fratelli d’Italia - dice ancora Meloni continuerà a chiedere all’esecutivo un piano per difendere il potere d’acquisto delle famiglie e mettere in sicurezza quelle più fragili, già piegate da due anni di pandemia”.

