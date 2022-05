Addio allo chansonnier Guido Lembo, è morto il fondatore della taverna dei vip "Anema e Core"

20 maggio 2022 a

È morto Guido Lembo, fondatore della storica e iconica taverna di Capri "Anema e Core" meta prediletta anche dai vip e imprenditori di tutto il mondo. Lo chansonnier, 75 anni, era da tempo malato.

Lembo, classe 1947, aveva cominciato la sua carriera di cantante e musicista a Londra, a soli 16 anni. Dopo aver girato mezza Europa, si trasferì a Palm Beach per poi tornare a Capri fino a quando nel 1994 ha aperto la taverna dei vip “L'Anema e Core” destinata a scrivere la storia della movida sull'isola. Il piccolo locale a ridosso della già celebre Piazzetta, diventa negli anni "casa" di turisti e vip internazionali e star mondiali di prima grandezza come Jennifer Lopez e Naomi Campbell, oltre al mondo del calcio italiano, dell'imprenditoria con serate trascorse a ballare e a cantare accompagnati dalla chitarra del patron, mescolati ai clienti "comuni". Negli ultimi tempi la malattia teneva Lembo lontano per lunghi periodi dall'isola.

