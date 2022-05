Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, tira aria di crisi: "Lui nudo nel film, lei gelosa". Imbarazzante

18 maggio 2022 a

Metti 50 Sfumature di grigio più spinto in salsa polacca tra Maria Elena Boschi e il fidanzato Giulio Berruti e il gossip impazza. Il sito Dagospia ha pubblicato alcuni scatti dal set del film polacco Ziewczyny z dubaju (“Ragazze a Dubai” in italiano) che lasciano poco spazio all’immaginazione.

La trama è talmente semplice da sembrare un pretesto per un film hot: una giovane ragazza, che sogna di vivere alla grande, diventa una signora in compagnia di sceicchi arabi. Presto recluta signorine polacche, celebrità, star dello schermo e modelle per un vorticoso giro di lussuria. Giulio Berruti come Michele Morrone in “365 giorni” recita completamente nudo in scene di sesso esplicito. L’attore e dentista tocca, lecca e ha un amplesso con la bionda protagonista Paulina Galazka, 32 anni.

Davvero troppo perché la fidanzata Maria Elena Boschi, ex ministro e oggi deputata di Italia Viva, non abbia colto l’aspetto artistico di cotanta recitazione e si sia innervosita. Scrive il sito fondato da Roberto D’Agostino: “Gira voce che Maria Elena Boschi abbia seguito il progetto con molta attenzione mostrando segni di cedimento e parecchia gelosia. Sarà vero?”. MEB e Berruti sono legati dal 2020, spesso la loro riservatezza è stata scambiata per crisi, ma al momento la proposta di matrimonio non è ancora arrivata.

