Il discorso di Di Maio su Ucraina e Finlandia a Mezz'ora in Più. La frase della Annunziata spiazza il ministro e diventa un caso

Lucia Annunziata si complimenta con Luigi Di Maio. Il siparietto tra la conduttrice di “Mezz’ora in più” e il ministro degli Affari esteri. Di Maio, va in onda oggi, domenica 15 maggio, nel lungo collegamento da Berlino. Il ministro rivela che la Turchia non ha posto alcun veto all’ingresso di Finlandia e Svezia nella Nato, che la guerra in Ucraina rischia di durare più di un anno e ha ribadito che è necessario un tetto europeo al prezzo del gas e un intervento per evitare una crisi alimentare mondiale.

Al momento del congedo, Lucia Annunziata, non del tutto soddisfatta dal alcune risposte, saluta però in maniera particolare: “Va bene. Grazie ministro per il lavoro che sta facendo. Si vede che è giovane perché viaggia tantissimo e lavora molto. Meno male che in questa situazione abbiamo un ministro giovane”. Insomma, si dà da fare.

L’intervento “fuori protocollo” ha fatto sorridere Di Maio. Eppure molti esperti storcerebbero il naso: la prerogativa di un bravo titolare della Farnesina non è la gioventù che gli consente di viaggiare in lungo e largo ma avere una visione politica e saper esercitare l’arte della diplomazia. Come disse il generale Vincenzo Camporini: “La politica estera di un Paese non si misura se non fa errori ma per le iniziative che prende. Noi oggi abbiamo un ministro giovane e senza esperienza anche se abbastanza brillante per non commettere errori. Il problema fondamentale è che la Farnesina non può accontentarsi di non commettere errori. Deve avere una sua idea di come condurre le relazioni internazionali”.

