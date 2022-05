Bill Gates positivo al Covid: “Sintomi lievi, analisi e cure mediche di livello”

11 maggio 2022 a

Bill Gates ha annunciato di essere positivo al Covid. «Sto accusando sintomi lievi - ha spiegato su Twitter il fondatore di Microsoft - e sto seguendo i consigli degli esperti circa l’isolamento fino alla guarigione». «Sono fortunato a essere vaccinato anche con la dose ’booster’, e ad avere accesso ad analisi e cure mediche di livello», ha aggiunto Gates. Gates ha anche assicurato che con la sua Fondazione continuerà a «fare tutto il possibile per garantire che nessuno di noi debba affrontare di nuovo una pandemia».

Gates è stato un forte sostenitore delle misure di contrasto alla pandemia, in particolare l’accesso a vaccini e farmaci per i paesi più poveri. La ‘Gates Foundation’ in ottobre ha dichiarato che spenderà 120 milioni di dollari per aumentare l’accesso alle versioni generiche della pillola antivirale Covid della casa farmaceutica Merck per i paesi a basso reddito.

