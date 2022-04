In Onda, la battuta di David Parenzo su Gandhi sorprende Concita De Gregorio: in studio ridono tutti

17 aprile 2022 a

Un'altra puntata di "In Onda" volge al termine e il conduttore David Parenzo non può fare a meno di chiudere la trasmissione di La7 - prima della domenica di Pasqua - con un siparietto.

È sabato 16 aprile, in collegamento c'è il filosofo Umberto Galimberti che attacca Papa Francesco per la via Crucis e la croce portata da una donna russa e una ucraina e l'editorialista della Stampa Marcello Sorgi che parla delle conseguenze economiche della guerra ancora poco chiare. Il tempo stringe e la puntata deve chiudere per questo il conduttore esclama: "Dopo c'è Gandhi". Segue un profondo attimo di silenzio in studio e Parenzo specifica: "Non come ospite... C'è il film, Mahatma Gandhi".

La collega Concita De Gregorio non può fare a meno di ridere come tutti gli ospiti. Il siparietto a sorpresa è servito, auguri e buona Pasqua "a qualunque crediate" sottolinea la De Gregorio ancora divertita.

