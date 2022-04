Chi è quel direttore che ha chiesto a Silvio Berlusconi un posto blindato in Parlamento

Arnaldo Magro 13 aprile 2022 a

A proposito di incontri interessanti il potente direttore, si è incontrato con Silvio Berlusconi a Villa grande. Prolungamento contrattuale in vista per lui o magari una candidatura blindata in vista delle politiche? Il sogno del Direttore neanche troppo sottaciuto, sarebbe quello di chiudere con la carriera giornalistica e blindarsi in qualche dicastero. Le caratteristiche ci sono tutte, al punto che anche un altro partito, sempre di centrodestra, pare gli abbia messo gli occhi addosso. Che si prospetti un derby interno per accaparrarselo? Lo scopriremo presto.

