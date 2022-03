Selvaggia Lucarelli e il commento choc sulla foto per l'Ucraina: "Un bambino che si fa un acido"

Giada Oricchio 10 marzo 2022 a

“Sembra un bambino che si fa un acido”. Selvaggia Lucarelli punta l’obiettivo sulla copertina di “Oggi” e deride Oliviero Toscani, autore della cover. Sulla prima pagina del settimanale per famiglie dal titolo “Ucraina, vi fermate per favore?” giganteggia il volto di un bel bambino biondo che spalanca gli occhi e fa la linguaccia. Sulla lingua una bandiera dell’Ucraina grande quanto un francobollo. A prima vista si fatica a comprendere l'immagine e pure il significato.

Bella la copertina con la foto di Oliviero Toscani. Sembra un bambino che si fa un acido. pic.twitter.com/kbIbGd04x6 — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) March 10, 2022

L’effetto non è piaciuto nemmeno alla giornalista de Il Domani che su Twitter è ricorsa a un commento di metafotografia per ironizzare sul risultato un po’ striminzito. Foto dello scatto incriminato e caption che ha messo d’accordo tutti gli utenti social: “Bella la copertina di Oliviero Toscani. Sembra un bambino che si fa un acido”. In effetti la micro bandiera dell’Ucraina sembra più una pillola allucinogena che il noto vessillo di forza e spirito indomito.

