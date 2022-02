Silvio Berlusconi, al gol del Monza scatta il bacio con la fidanzata Marta Fascina

Giada Oricchio 19 febbraio 2022 a

Seconda domenica all'U-Power Stadium per Silvio Berlusconi e sconfitta al bacio. Dopo la vittoria del suo Monza contro la Spal, il patron, come da promessa, è tornato allo stadio per la partita con il Pisa, ma questa volta ha assistito a un ko di misura 1-2.

Gol del Monza.



Berlusconi en la grada: pic.twitter.com/jTtOUrbm3N — Enrique Julián Gómez (@EnriqueJulian23) February 19, 2022

Berlusconi, occhialini da vista e consueto cappello Fedora color bordeaux, era accompagnato da Galliani, dalla parlamentare Licia Ronzulli e dalla fidanzata Marta Fascina. Al gol del Monza, la deputata 30enne ha festeggiato baciando l’80enne fondatore di Forza Italia in modo passionale sulle labbra. Peccato che poco dopo sia maturata la battuta d’arresto per la squadra lombarda.

