Guido Crosetto sbotta dopo la gaffe di Ylenja Lucaselli: "Uno schifo". Caso sulla deputata di Fratelli d'Italia

Guido Crosetto scende in campo e difende Ylenja Lucaselli dopo la gaffe social: “Fate schifo!”. La deputata di Fratelli d’Italia ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un post un macroscopico errore: “Ci sono più di 500 milioni di italiani che non potranno andare a lavoro e che non potranno portare a casa lo stipendio perché lo Stato ha deciso che per farlo serve un pass. Questa non è democrazia”.

Il refuso sui milioni di italiani, anziché “500mila” è stato rilanciato dalla Rete che ne ha fatto oggetto di dileggio come accade per le sviste di molti altri politici o volti noti. Lucaselli ha rimosso il post, ma nella bacheca i commenti hanno travalicato il limite del buon gusto o dell’ironia sfociando in attacchi personali. Ed è qui che è intervenuto Guido Crosetto, uno dei padri fondatori di Fratelli d'Italia: “State attaccando per una banale lapsus verbale una persona che sa perfettamente quanti abitanti ha l’Italia e che vive un momento difficile che la costringe a cure fisicamente pesanti. Mi fate schifo”.

La deputata non solo ha spento le critiche con l’arma del sorriso, ma ha anche chiesto venia: “Uno, nessuno, 500mila… scusate per l’errore, capita, comunque mi avete regalato un pomeriggio di risate”.

