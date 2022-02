L'Aria Che Tira, Vittorio Sgarbi e il collegamento con il girarrosto. La sorella scrive a Myrta Merlino

17 febbraio 2022 a

A "L'Aria Che Tira" giovedì 17 febbraio in collegamento con la conduttrice Myrta Merlino c'è anche Vittorio Sgarbi. E' seduto su una sedia e dietro di lui, nel grande camino, il girarrosto con i polli allo spiedo gira e fa da sfondo ai suoi interventi con il programma di LA7 che ospita in studio anche Alessandro Cecchi Paone. A un certo punto in diretta arriva il messaggio di Elisabetta Sgarbi, sorella del sindaco di Sutri, che la conduttrice non può fare a meno di leggere al diretto interessato che scoppia a ridere. Torna in onda dopo la pubblicità e va in scena il simpatico siparietto in chiusura di trasmissione: "Con il girarrosto dietro sei puro futurismo" scrive Elisabetta a Myrta che legge l'sms sull'Iphone. "Siamo all'ultimo spiedo", la risposta divertita del critico d'arte. Il gran finale è tra le risate.

