Maria Elena Boschi, occhi puntati sulla deputata: "In Parlamento così". L'hanno notato tutti

Giada Oricchio 29 gennaio 2022 a

a

a

Maria Elena Boschi sbaraglia la concorrenza. Per tutta la settimana, dedicata alle votazioni per il presidente della Repubblica, la deputata di Italia Viva ha sfoggiato un look impeccabile, oggetto di ammirazione da parte dei cronisti e dei colleghi seduti in Parlamento.

E’ da un po’ di tempo che Boschi appare ringiovanita sia nell’aspetto che negli outift perfetti per i luoghi istituzionali nonostante qualche concessione al sexy. Ne ha preso atto anche il celebre account @nonleggerlo che su Twitter ha pubblicato una breve gallery dedicata alla capogruppo del partito di Matteo Renzi.

L’arrivo alla Camera in montone bianco corto sopra il ginocchio con borsa e guanti bordeaux, la votazione con abito nero casto dalle maniche trasparenti, la presenza in aula indossando una camicia di seta nera su gonna lunga rosa cipria abbinata agli immancabili stivali alti o un vestito di maglia bianco panna a collo alto (indossabile solo da chi ha un fisico asciutto).

MEB ha conquistato gli occhi e i cuori di molti, anche di Silvio Berlusconi che, secondo quanto riferito da Vittorio Sgarbi, le ha fatto una telefonata di auguri per il compleanno in perfetto dolce stil novo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.