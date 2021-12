David Beckham e la foto di famiglia, la posa non convince i fan: "Perché lo ha fatto?"

Giada Oricchio 27 dicembre 2021 a

David Beckham: crollo di un mito in... punta di piedi. È diventata virale sul web la fotografia dell'ex campione di calcio che su Instagram e Twitter posa con tutta la famiglia per le feste di Natale. Un quadretto di famiglia elegantissimo: Beckham e i figli Romeo, Cruz e Brooklyn in completi neri abbinati l'uno all'altro, Victoria in abito verde bottiglia con strascico a sirena e la piccola Harper, 10 anni, in stile college.

Alle loro spalle un altissimo albero di Natale. Ma gli occhi di lince dei follower hanno trovato un dettaglio imbarazzante per l'ex stella del football: per guadagnare qualche cm di altezza e sembrare meno basso rispetto al figlio Romeo, 19 anni, si è issato sulle punte dei piedi piegando al massimo i mocassini lucidi.

Un particolare che ha scatenato l'ironia dei fan: "David a 46 anni è geloso dell'altezza del figlio", "Incredibile! David tenta di sembrare più alto", "Non credo a quello che sto vedendo! Complesso di inferiorità?!", "Sulle sue punte...ahahaha", "Avete zoommato?!".

Why is David standing on his toes? pic.twitter.com/MVco3qWCGY — danishboy (@laursenwinther) December 25, 2021

