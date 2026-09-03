Capezzone: Schlein e i suoi cuginetti politici accoltellatori dell'Italia alle spalle. Altro che «Meloni isolata». Ennesima figuraccia Pd

Foto: Il Tempo

Daniele Capezzone 03 settembre 2026 a

a

a

Il Pd e i suoi cuginetti della sinistra europea hanno ritentato l'agguato. Stavolta al Parlamento europeo. Volevano impapocchiare una "missione" sullo stato di diritto in Italia, quella cosa che suona da commissariamento soft, da ispezione igienico-sanitaria. Come se il centrodestra italiano fosse una colonia di lebbrosi da mettere in quarantena, gente contagiosa, appestati da tenere a distanza con tanto di rumorosi campanelli in modo che i presunti "sani" democratici e progressisti possano stare tranquilli e immuni. Lo schema è sempre lo stesso: prima ti trattano da untori, poi ci costruiscono sopra la campagna elettorale. Non è politica, è disinfestazione. Una specie di green pass politico, di lockdown morale. Loro (come Conte e Speranza all'epoca) a fare i carcerieri, e gli altri a essere rinchiusi-transennati-vigilati. Ma gli è andata male, stavolta, perché l'agguato è stato respinto. Ppe, conservatori, patrioti, insomma tutte le forze di destra, hanno detto no. Fine della sceneggiata. Ma il copione resta istruttivo, perché ci dice tre cose.

Caro centrodestra, non si può perdere

Uno. Odiano gli avversari più di quanto amino l'Italia. Anzi: dell'Italia se ne fottono. Non hanno scrupolo a infangarla, a sputtanarla, a venderla in Europa come il Paese dove la democrazia sta per scivolare nel fosso. Purché il fango colpisca Meloni. L'Italia è un accessorio. Il nemico è il centrodestra. Punto. Due. Si sono accodati alla Spagna di Sanchez. Quello della figuraccia di Ceuta, quello che prima fa la sanatoria da 600mila clandestini fatti passeggiare con tanto di permesso di soggiorno e poi scopre che i numeri non sono un'opinione. Non gli è andata bene, e allora si vendica tentando di processare Roma. Patetico. Tre. Speravano nella "Meloni isolata". Quella che esiste solo nei loro comunicati, nei loro tweet, nelle loro riunioni di condominio dove si sentono paladini della civiltà. Fuori da lì, Meloni parla con tutti, tiene i numeri, non è in quarantena.

Video su questo argomento Prima gli omaggi e poi il silenzio. Ranucci scaricato dalle toghe

L'isolamento è una loro allucinazione. Una di quelle che servono a giustificare il prossimo agguato. E gente così dovrebbe governare l'Italia? Politicamente sono pugnalatori. Diciamolo in inglese, così lo capiscono anche i cosiddetti competenti: backstabbers. Gente disposta ad accoltellarti alle spalle e poi a spiegarti, con aria compassionevole, che lo fa per il tuo bene. Per lo stato di diritto, anzi. Dicono così, e intanto spingono la lama nella carne viva dell'Italia. Traditori.