Ecco le 10 domande de Il Tempo per l'ex presidente del Consiglio

Oggi in commissione Covid si terrà l'audizione di Conte sulla gestione politica della pandemia Consip. Oggi è il giorno dell'audizione di Giuseppe Conte in commissione Covid. Ecco le 10 domande che Il Tempo farebbe al leader M5S.

Daniele Capezzone 06 agosto 2026 a

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Oggi è il giorno dell’audizione di Giuseppe Conte in commissione Covid. Ecco le 10 domande che Il Tempo farebbe al leader M5S.



1. Come spiega i 900 milioni di maxiprofitto (a favore di chi?) stimati da Il Tempo sul mega appalto di mascherine cinesi non a norma?

2. Come spiega il contrasto tra il suo «siamo prontissimi» pronunciato in tv il 27 gennaio 2020 ospite di Lilli Gruber e l’«eravamo disarmati» denunciato da Domenico Arcuri?

3. Nella scorsa legislatura, l’onorevole Antonio Zennaro (Lega), già a settembre del 2020, quando era membro del Copasir, aveva presentato un’istanza di accesso agli atti del Commissario straordinario per l’emergenza. Obiettivo: sapere quante mascherine e quanto altro materiale sanitario e di protezione fosse stato acquistato all’estero, e in quali paesi, anche in considerazione dei relativi standard qualitativi. Con i dettagli relativi alle unità merceologiche: cosa e dove fosse stato comprato. Risultato? Nessuna risposta. Subito dopo, ai primi di ottobre, Zennaro presentò anche un’interrogazione a risposta scritta, rivolta al Presidente del Consiglio (cioè Giuseppe Conte), esattamente con gli stessi quesiti. In sostanza, la medesima richiesta fatta prima all’autorità amministrativa e poi in sede politica. Anche in questo caso, non risulta alcuna risposta.

Perché?

4. Le mascherine non a norma sono finite al personale sanitario e ad altre persone che furono indotte a ritenere di essere protette mentre non lo erano. Conosce la fattispecie penale costituita dal reato di epidemia colposa?

5. L’intelligence la avvisò sulle possibili speculazioni su mascherine e forniture? - Se sì, perché non intervenne? Perché non furono bloccati i pagamenti? - Se no, come mai non si pose il problema? Possibile che un tema così sensibile non fosse adeguatamente sorvegliato e presidiato?

6. Perché decise di esautorare Consip dagli acquisti a favore della struttura commissariale?

Perché escluse la Corte dei Conti dai controlli e consentì che fosse tenuta fuori anche Anac?

8. Ha mai chiesto conto allo studio Alpa delle provvigioni che sarebbero state richieste ad alcuni imprenditori?

9. Come si giustifica il fatto che, secondo le accuse, se un imprenditore rifiutava di versare la commissione agli avvocati di quello studio legale, subisse ritorsioni o ispezioni?

10. Cosa sa della misteriosa figura di Mario Benotti, passato da centinaia di messaggi con Arcuri fino all’interruzione totale dei contatti?