Un contrappasso atroce. Immaginate se partisse una campagna-burla sul "bunga bunga" di Sigfrido...

15 luglio 2026 a

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Ci vorrebbe il sorriso beffardo di Silvio Berlusconi, l’arietta ribalda di chi prima infilza gli avversari e poi sussurra suadente: «Non sapete neanche scherzare».

Ecco, non sappiamo se il sense of humour sia esattamente la carta vincente di Sigfrido Ranucci. Ma - se potessimo - gli consiglieremmo di far prevalere il sorriso sul ghigno, la comprensione (verso se stesso e gli altri) rispetto alla postura giudicante che gli è stata propria in tutti questi anni.



L’immagine ce l’abbiamo tutti negli occhi, ad ogni ritorno in studio tra un servizio e l’altro di Report. Lui, Sigfrido, con almeno tre bottoni slacciati della camicia, che ridacchia sul balbettio di qualche vittima sacrificale, sulle mediocri scuse impapocchiate dal politicante appena impallinato.Ahi, caro Sigfrido: un atroce contrappasso fa sì che ora la vittima sacrificale balbettante sia proprio tu. Peggio ancora: i ragazzacci di Esperia (bravi!) ti hanno pizzicato a partire da un tuo libro. Quindi, lungi dall’essere giudice e pm come al solito (carriere unificatissime nel tuo caso), stavolta ti ritrovi ad essere imputato e teste. E ti sei inguaiato con le tue stesse mani. Non vorrei darti una notizia ferale.

Ma qualcuno, viste le storie intime che hai messo in piazza, potrebbe perfino far partire una campagnetta-burla sul presunto «bunga bunga» di Sigfrido.



Intendiamoci bene. A essere fiscali, qui qualche problema deontologico si pone: ci si comporta così con una stagista? E ci si comporta così con una fonte di notizie? Ma ti confesso che a me di esser fiscale sulla vita privata altrui non interessa. Sono un liberale, un liberista e anche un vecchio libertario, e penso che ognuno debba essere libero di divertirsi come vuole, tra adulti consenzienti. Quindi, caro Sigfrido, auguri di buon divertimento passato, presente efuturo anche a te. E però tieni a mente tutte le volte in cui ti sei infilato nella vita privata delle persone, perfino pubblicando una conversazione tra marito e moglie. Sii sincero: adesso lo rifaresti?

