Egregio Presidente Conte, non speri che Il Tempo si stanchi

Daniele Capezzone 18 giugno 2026 a

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Grillini in fuga. In fuga dall’Antimafia, dove Federico Cafiero de Raho e Roberto Scarpinato (un tempo grandi inquisitori) sono nei guai: l’ultimo ha anche rimediato una figuraccia vedendosi respinto un ricorso in Corte Costituzionale. Curioso, no?

Quelli di «intercettateci tutti» stavolta non erano d’accordo, trattandosi di intercettazioni loro e non di quelle altrui. E in fuga pure dalla Commissione Covid, dove il frettoloso «Aventino» è già venuto meno (ieri le opposizioni si sono ripresentate in Ufficio di presidenza), e tuttavia Conte non vuole farsi audire. Che strano, no? Se avesse avuto argomenti forti e inoppugnabili, non avrebbe avuto difficoltà: anzi, avrebbe fatto un figurone. E invece scappa.

Grillini in fuga. Commissione Antimafia e Commissione Covid sono diventati i due incubi di Conte & Co

Sì alle regole Ue sui rimpatri

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Ma non finisce qui. Ieri la sinistra ha chiesto che Domenico Arcuri, l’ex gran capo della struttura commissariale, quando sarà ascoltato, non venga audito in «testimonianza formale» ma in «libera audizione».

Che vuol dire? Nel primo caso sarebbe come una deposizione giudiziaria, con il Presidente che dovrebbe avvertirlo dell’obbligo di dire la verità (e con eventuali conseguenze penali). Nel secondo caso (quello preferito dalla sinistra), non è previsto giuramento né le stesse responsabilità penali della prima ipotesi. Direte voi: e come mai la sinistra vorrebbe per Arcuri, l’uomo delle mascherine e dei maxi-acquisti, questa seconda modalità?

Anche perché la storia comincia a diventare curiosa: la Corte dei Conti non la volevano, l’Anticorruzione neppure, adesso non va bene nemmeno la Commissione Covid con i suoi poteri più penetranti. La sensazione è che qualcuno non volesse e non voglia controlli e verifiche né prima né durante né dopo. Ma Conte e gli altri non sperino che Il Tempo si stanchi. Insisteremo fino alla fine.

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