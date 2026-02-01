E basta! Askatasuna e gli altri hanno passato il limite. Sgomberiamoli tutti

Daniele Capezzone 01 febbraio 2026 a

«E basta». Sono queste le due parole che ieri abbiamo pronunciato tutti: chi seguendo sul telefono cellulare gli aggiornamenti su quanto accadeva a Torino, chi guardando il telegiornale della sera. Basta con le violenze diAskatasuna e dei loro compari. Basta con le aggressioni contro le forze dell’ordine.Basta con gli infiltrati dall’estero e da altri centri sociali. Basta con coltelli, chiavi inglesi, mazze, passamontagna, perfino martelli e picconi.

Basta con i professionisti del caos, della violenza organizzata, che cercano incidenti e magari pure il morto: un cadavere da scagliare contro il «governo fascista». E basta anche con una sinistra irresponsabile, gregaria del peggio, incapace di contenere le spinte antagoniste, e invece ormai abituata a inseguire qualsiasi estremismo.

Ieri peraltro, come vi racconta la nostra Francesca Musacchio, si è centrato un nuovo tragicomico primato: andare a sfasciare tutto con l’avvocato appresso, con il «tutor» legale in tempo reale, con il vademecum per cavarsela.



E allora cosa c’è di nuovo? Servirebbe anche un nostro «basta»: basta con lo stare – noi cittadini–sulla difensiva. Questi signori protestano perché sono stati sgomberati due centri sociali abusivi, a fine estate il Leoncavallo a Milano e qualche settimana fa Askatasuna a Torino? E’ questa la ragione delle chiassate e delle piazzate?

Se è così, passiamo noi all’offensiva. Da qui, in spirito di sostegno e incoraggiamento, chiediamo al governo di prevedere una raffica di sgomberi. Il Ministero degli Interni ne ha già organizzati molti, ed è un gran merito di Matteo Piantedosi.

Ci auguriamo vivamente che, a scadenze regolari, si proceda con lo sgombero sistematico di ogni altro centro sociale abusivo in Italia, senza alcuna eccezione. E ci auguriamo che tutta questa attività sia accompagnata dalla presenza di telecamere, affinché il maggior numero di cittadini possa vedere la buona opera delle forze dell’ordine efarsi un’idea.

A sinistra qualcuno strillerà? Ottimo: sarà la migliore garanzia possibile dell’eccellente lavoro svolto.