Liberalconservatori, priorità sicurezza. Capezzone: metteteci alla prova

Daniele Capezzone 02 dicembre 2025

Mentre entro nella famiglia de Il Tempo, ringrazio gli editori per la fiducia, i colleghi per l’accoglienza affettuosa, e Tommaso Cerno per l’eccezionale lavoro svolto. Il Tempo in questi anni è tornato combattivo e centrale nel dibattito pubblico. Continueremo così, rendendo sempre più chiara l’impronta liberalconservatrice della testata: difesa della libertà, della proprietà, degli individui, delle famiglie, delle imprese, di chi lavora e produce. Saremo in primo luogo impegnati a combattere contro l’orizzonte dello «zero virgola». Non possiamo rassegnarci a una prospettiva di crescita stentata. Il governo, che sta lavorando bene, va aiutato e accompagnato a fare ancora meglio, fino al 2027 e speriamo anche dopo: meno tasse, meno sprechi, meno debito, meno pubblico. Pure noi, con un supplemento di coraggio, avremmo bisogno di prendere a prestito la motosega di Javier Milei. Sta lì la chiave per contrastare anche culturalmente la sinistra dei sussidi e delle piazzate, del caos e dello sciopero selvaggio.

E poi, sopra tutto e prima di tutto, c’è Roma. L’operazione «salva-Termini» che lanciamo oggi dice molto sulla distanza tra certi racconti edulcorati e il degrado che invece i cittadini sperimentano ogni giorno, tra immigrazione illegale e violenza come «regola». La nostra non sarà una battaglia «cattivista» o gridata. Ma vuole lanciare un allarme. Per aggredire le cause, non per agitare o fomentare rabbia. Oggi i romani e gli italiani, quelli di destra e pure quelli di sinistra, hanno timore di uscire la sera, e aprono il portone di casa guardandosi le spalle. Questa paura che abbiamo addosso, purtroppo motivatissima, pesa maledettamente. Superarla - risolvendo i problemi - è condizione indispensabile per tornare a una vita più serena e anche a una discussione pubblica meno lacerata e più costruttiva.

