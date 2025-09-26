Il codice etico e la risposta mancante

Foto: Il Tempo

Tommaso Cerno 26 settembre 2025 a

a

a

Mentre i ProPal, gli Antifa, gli Imam vicini ad Hamas continuano a minacciare Il Tempo perché ha scoperchiato il tema rovente dei legami diretti fra la politica italiana e il regime di Gaza, il leader del M5S Giuseppe Conte non trova il tempo per rispondere alla nostra domanda: Lei, presidente, è al corrente che alcuni esponenti vicini ad Hamas fanno attività politica pubblica con parlamentari del suo partito?

Ebbene, evidentemente il vecchio codice etico dei tempi del Fondatore Beppe Grillo, così come la trasparenza proclamata dal Movimento delle origini vale solo quando fa comodo. Le aree grigie intorno a Flotilla e alle associazioni filo palestinesi non preoccupano gli ex grillini. Almeno non tanto quanto i candidati del Pd in Campania, letteralmente decimati dal decalogo moralista del candidato in pectore Roberto Fico. Sarà che i pentastellati temono da sempre i recordman di preferenze, specialità in cui scarseggiano, ma se si può andare in piazza con esponenti di un regime militare, si può anche digerire qualche grana giudiziaria nella pattuglia del vecchio Sceriffo Vincenzo De Luca.