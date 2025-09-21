Dite a Elly che non li ha visti andar via

Foto: Il Tempo

Tommaso Cerno 21 settembre 2025

Mentre come un disco rotto Elly Schlein ripete le due parole d’ordine, sanità pubblica e Palestina, e nei conti in rosso della sua Emilia Romagna spuntano buchi da ogni parte, scattano i ticket sulle ricette e le piazze ProPal si riempiono di estremisti al grido «sciopero» del suo contendente Maurizio Landini, l’ex presidente della Camera Luciano Violante, già magistrato, segna in questa intervista la distanza di metodo di una sinistra di governo da una macedonia di estremismi.

Violante: "Questa non è la mia sinistra. Dico a tutti: basta odio! La riforma della giustizia? Tentativo lodevole"

La stessa linea che nelle scorse settimane hanno tenuto Romano Prodi e via via elencando fra appuntamenti mancati, silenzi freddi e rivolte interne i big della cosiddetta corrente riformista. Quella che sta per riformare la geografia interna di un Partito Democratico finito in balia dei suoi alleati che solo un anno fa sembravano marginali e sono i veri protagonisti della sterzata radicale che oggi trasforma il Nazareno in un avamposto di Flotilla.

Quel Nazareno dove ormai si sussurra: «Non ci avranno visti arrivare, ma lei non ci vede andar via».