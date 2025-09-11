Le troppe bugie raccontate su Flotilla
Che non sia Flotilla l’antidoto all’orrore di Gaza lo sanno perfino i marinai proPal della missione più propagandata della Terra. Fra spagnolo e italiano, per esempio, non corre buon sangue come sa chi conosce davvero l’entroterra politico dello strano arcipelago filoislamista che ha generato una decina di anni fa questa flotta in rotta verso la Palestina. E l’inchiesta de Il Tempo con i nuovi documenti di oggi aggiunge un tassello a una storia che non significa che non ci siano migliaia di italiani in buona fede a tifare per loro, ma certamente che ci siano ombre e omissioni in chi invece quella storia la conosce.
Perché Hamas è dietro Flotilla con i soldi e non solo. Perché i legami tra politica, piazza e quelle navi che si vogliono rendere bersaglio di Israele non sono solo spontanei ma organizzati. E mettono insieme tanti pezzi dell'ex universo marxista e del nuovo orizzonte islamista in una miscela difficile da diluire. E che rischia di farsi esplosiva.