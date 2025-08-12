Verrà il giorno delle primarie in moschea

12 agosto 2025 a

So di non essere un indovino ma non ci vuole molto a capire che l’integrazione, la nuova vecchia parola che ha anestetizzato gli italiani per un decennio, è servita a costruire una rete di finanziamento per l’ingresso di nuove comunità coese dentro le nostre città. La matrice comune è l’islamismo, che oggi come un detonatore comincia a mostrare i segni della fase due, quella che porta noi a integrarci a loro. So anche che i benpensanti dell’Italia che «è tutta colpa di Meloni» continuano a negare.

Quando Hannoun piangeva Sinwar. "Martire della resistenza". E la sinistra nasconde i legami con l'uomo di Hamas

Per interesse non certo perché sono scemi. Ma il silenzio di Schlein, Conte, Fratoianni & Co. sulla nostra inchiesta che mostra i legami diretti fra esponenti della sinistra italiana e Hamas mi ha convinto che il gioco è stato scoperto. Non intendo dire che fosse premeditato ma di sicuro non è stato meditato a sufficienza. E oggi la cronaca ci mostra i primi effetti di questa deriva. Il prossimo passo, se qualcuno non dirà «abbiamo sbagliato», saranno le primarie in moschea. Anzi da Monfalcone a Milano sono già cominciate.