Breve storia di un golpe annunciato

Tommaso Cerno 05 agosto 2025

Se tre indizi fanno una prova, tre ministri a processo per avere rispedito in Libia Al Masri sono la prova regina. La prova che c’è una parte della magistratura che, come spiegavano nelle mail dell’Anm fior fior di toghe rosse (svelate da Il Tempo) ritiene pericoloso il governo perché ha le mani libere e può fare la riforma della giustizia. E, suggerivano, in quelle mail, che il campo di battaglia per fare l’opposizione fossero i migranti.

I giudici contro il governo. E vogliono aprire i confini ai clandestini

Con le sentenze, con i rimpatri e perché no con un bel processo politico per dare una bella mano ai clandestini e ai loro trafficanti finché l’Europa, con i suoi tempi pachidermici, non cambierà le norme assurde che hanno reso possibile l’invasione di milioni di illegali e l’esborso di miliardi di euro per mantenerli qui da noi. Giorgia Meloni è stata archiviata. Può sembrare una buona notizia. Ma invece è la prova che si tratta di un processo politico perché stavolta è vero che la premier non poteva non sapere. Ha deciso lei la strategia da tenere, per cui se lei è fuori dal processo dovrebbero esserlo tutti.

Almasri: il tribunale manda a processo tre ministri, si salva Meloni

E invece hanno reso libera proprio Meloni. Una nemesi della profezia di quelle toghe che la ritenevano pericolosa proprio perché non essendo indagata non può subire ricatti. La riforma della giustizia, Giorgia la farà per questo, nel segno di Nordio, Piantedosi e Mantovano ma soprattutto nel segno degli italiani che hanno le scatole piene.