E adesso cara Elly vota la riforma

Tommaso Cerno 22 luglio 2025

Dopo essermi asciugato i lucciconi che mi sono venuto sentendo Sala riesumare «Mani Pulite» per non rispondere all’unica domanda che interessa ai milanesi e agli italiani e cioè perché l’assessore Tancredi e tutta la commissione urbanistica si è dimessa in gran fretta mentre lui se ne sta lì sulla poltrona, prendo atto che il Pd di Elly Schlein non è corso a Genova a raccogliere le monetine, altro simbolo di Tangentopoli, che pochi mesi fa avevano tirato contro il Palazzo della regione per l’affaire Toti.

PDopoli: dopo Milano il caso Torino, l'inchiesta Rear travolge i dem

Una bella capriola a cui applaudo perché la scena ligure mi fa il vomito, che comporta una rottura con Conte e i Cinquestelle alla vigilia della riforma della giustizia di Carlo Nordio che oggi sarà approvata in prima lettura. Mi aspetto quindi da questa tardiva ma benvenuta scelta garantista che la segretaria Pd voti insieme alla maggioranza di Giorgia Meloni. So che non succederà perché tra il dire e il fare a sinistra da troppo tempo non c’è il mare ma l’oceano. Resterà l’ennesima occasione mancata.