Milano e il Giubileo pagano

Tommaso Cerno 21 luglio 2025 a

a

a

Concentrati come eravamo sulla sfida di Roma e del grande Giubileo, sul ring di una Capitale che non può essere promossa perché l’Anno Santo resta una grande incompiuta dell’amministrazione di Gualtieri e del Pd, scopriamo che Milano progettava in solitaria un Giubileo pagano nel nome di un Dio denaro venduto agli italiani come modello di sviluppo ecologico e sostenibile.

La Repubblica di Salà: il sindaco si barrica. Fiducia del Pd e il M5S lo molla

Eppure il caos in cui è finito Giuseppe Sala, l’imbarazzo di Elly Schlein chiamata a decidere sul futuro del suo sindaco e del centrosinistra riformista che guida l’ex capitale morale ci mostra un’unica porta (poco santa) da aprire: quella delle dimissioni politiche di fronte a un fallimento. E su questa scelta si misurerà la buona fede di Elly. Perché nella sinistra divisa di oggi e alla vigilia dello scontro finale sulla riforma della giustizia al giro di boa il Pd sa bene che se terrà in piedi Milano darà a Conte un vantaggio politico enorme. Ma sa anche che «giustiziare» Sala è la fine del primato morale su cui si basa la leadership fragile della segretaria.