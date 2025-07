Ciò che non siamo, ciò che non vogliamo

Tommaso Cerno 05 luglio 2025 a

Non voglio vivere in un'Italia dove ci sono ragazzi disagiati nel parco. Non voglio vivere in un'Italia dove quei ragazzi si affidano a Imam islamici che vogliono convertirli. Non voglio vivere in un'Italia dove un carabiniere in servizio è trattato dai giudici come un delinquente in fuga. Non voglio vivere in un'Italia dove una rom fa un figlio all'anno per poter rubare senza andare in galera. E non voglio vivere in un'Italia dove la magistratura fa le leggi con le sentenze anziché applicarle. Non so se queste affermazioni siano di destra o di sinistra e me ne frega molto poco. Perché non voglio vivere in un'Italia dove tutto è destra e sinistra, perfino il buonsenso.

Nessuno pensa che un immigrato debba perdere dignità o diritti umani ma ciò che vedo succedere è che in nome della parola integrazione che io riscriverei in «disintegrazione» chi ha perso più diritti in questo paese sono i pensionati, le famiglie monoreddito, gli operai, i precari, l'ossatura dell'Italia che non ce la fa più e che sente parlare solo di diversità. Come se quella parola fosse un valore in sé e non lo fosse invece il suo contrario: uguaglianza. Non voglio vivere in un'Italia dove le categorie di cui la sinistra aspira al voto sono più uguali degli altri.