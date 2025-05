Trump-Putin, Cerno: aò, che c'hai er numero de Donald

Tommaso Cerno 20 maggio 2025 a

Come quel diesel che vogliono cancellare in nome del Green deal, l’Europa ingroppata entra in partita. La partita della pace possibile e difficile fra Ucraina e Russia. Che trova in campo da mesi il presidente americano Donald Trump e, anche se è vietato dirlo, politicamente scorretto ricordarlo, l’Italia di Giorgia Meloni. Perché ormai il ruolo di silenziosa mediazione della premier è sotto gli occhi di tutti. Lo dice perfino il portavoce dello zoppicante neo governo tedesco, mentre Emmanuel Macron colleziona scatti e post su presunti tavoli dei volenterosi dove la nostra premier sarebbe assente.

Ucraina, Trump sente Putin: il Vaticano "interessato a ospitare i negoziati di pace"

Peccato che dai migranti alla tregua di Mosca invece l’unico paese ad avere tenuto la barra dritta è proprio il nostro. E poi il dietrofront sulle truppe in Ucraina contagia Eliseo e Berlino. Anche perché non serve essere dei geni per capire che con i soldati a Kiev la pace non partirà mai. E così si volta pagina. E di nuovo è Roma e il Vaticano a riconquistare la scena. Con Trump e Zelensky sotto la cupola e Papa Leone che incontra Vance e il leader ucraino. Dimenticavo... il numerino di Trump ai tedeschi l’abbiamo dato noi.