Cerno: Marino? Di marziano è rimasto solo il Pd

Tommaso Cerno 17 maggio 2025 a

a

a

C’è un uomo che votava Dem e adesso è arrabbiato con loro. Lo chiamano Marziano ma non è Elon Musk. Si chiama Ignazio Marino, il Pd lo volle sindaco di Roma, salvo poi farlo cadere invischiato in uno stravagante scandalo che odorava già all’epoca di faida politica. C’è un altro uomo che votava Dem e adesso loro sono arrabbiati con lui. Lo chiamano il Bullo e non è nemmeno stavolta Elon Musk. Si chiama Matteo Renzi, era il segretario del Pd del famoso 41 per cento alle Europee, quasi venti punti sopra Elly Schlein oggi, e con il voto unanime del Pd siglò il Jobs Act mettendo all’angolo la Cgil. Nel mondo al contrario di vannacciana memoria si vendicano con un referendum a spese nostre spiegando però che non sono loro a cambiare idea ma noi. Non c’è nulla di strano. Lo dimostra l’ultima mania dell’Europa di oggi. Le photo opportunity di Macron & Co. addirittura per mostrare al mondo che hanno il numero di telefono di Donald Trump. Si domandano perché Giorgia Meloni non c’è. La vera domanda è: dov’erano loro quando l’Italia diceva di trattare con gli Usa?