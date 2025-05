Il Tempo censurato. Il metodo Pd: libertà è solo se pensi come loro

Tommaso Cerno 15 maggio 2025 a

C'è un posto in Europa dove per affermare la libertà di stampa si censurano i giornalisti. E per promuovere un pianeta pulito si spendono miliardi per il Green Deal e poi si vola con il jet per fare 50 chilometri. E non bastasse, Ursula von der Leyen, nel cui nome tutta la stampa di sinistra italiana predica diritti e tappa la bocca a chi non la pensa come lei, per farci leggere i messaggini con la Pfizer chiesti dal New York Times (non la Gazzetta del Balilla) deve farselo ordinare da un giudice.

Ma alla fine di che cosa ci stupiamo. È la stessa Europa che caccia i presidenti eletti dal popolo se non le piace quello che dicono (vedi Romania) o gli vieta di candidarsi se i sondaggi li danno vincenti (Marine Le Pen). È ovvio che la sinistra italiana trovi terreno fertile per il suo giochetto: o la pensi come loro e allora sei democratico, oppure devi tacere perché parlano solo loro. Si chiama fascismo rosso ed è la piaga di questi tempi in Italia. Quella vera contro cui Il Tempo si batterà sempre. Perché la bocca non ce la facciamo tappare certo da questi qui.