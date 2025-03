Nel mondo del fascismo al contrario

Tommaso Cerno 17 marzo 2025 a

In queste ore assistiamo al rovesciamento del buonsenso. Nell’ansia di individuare fascisti dappertutto, compreso nello spazio dove grazie a Dio Elon Musk, che oltre che produrre l’auto di lusso di Fratoianni salva gli astronauti Nasa, cadiamo in contraddizioni logiche.

La prima riguarda la piazza Europa di sabato, una finzione durata due ore, dove come al solito l’unica unità sta nel dare del fascista a Trump e Meloni, che cercano di far finire la guerra in Ucraina che l’America per tre anni ha finanziato e fomentato. I fascisti sarebbero quindi gli assenti da un luogo che il giorno dopo esplode come una granata fra insulti e risse dei partecipanti del giorno prima.

PIAZZATA ROSSA - A sinistra già volano stracci dopo il finto spot sull'Europa

Ancora più surreale l’accusa di fascismo a Trump per le critiche ai media americani. Il presidente ha dichiarato che il 95% della stampa è contro di lui. A differenza di Biden, che come ha ammesso Zuckerberg le notizie le censurava e modificava a suo piacimento, proprio come nel fascismo, Trump a me sembra un esempio di iperdemocrazia. Stando alle percentuali di critiche che liberamente gli vengono mosse.