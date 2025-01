Se tutto il mondo sceglie Starlink ci sarà un motivo

Roberto Arditti 17 gennaio 2025 a

a

a

Bisogna sempre guardare fuori casa, prima di cercare interpretazioni sulle cose che accadano da noi, è regola di buon senso. Invece l’allegra brigata progressista (ma con scarso amore per il progresso) tende a pronunciarsi a prescindere, forte di una non meglio definita supremazia. Esattamente così si comporta verso la galassia di Elon Musk, dipinto, di volta in volta, come un mezzo drogato nemico mortale della democrazia, come un avido plutocrate desideroso di fare affari alle spalle dei contribuenti di mezzo mondo, come un manipolatore incallito di social network. Se però si prova ad alzare lo sguardo dalla punta dei piedi, ci si accorge che in giro per il mondo succedono cose di cui tener conto, fatti che dovrebbero impressionare anche i sapientoni "a prescindere".

Starlink, Caracciolo rovina i piani di Gruber: "Treno a vapore e Frecciarossa"

Ad esempio si scopre che il colosso dell’aviazione civile americana United Airlines annuncia l’accelerazione dei programmi di dotazione della tecnologia Starlink sull’intera flotta dedicata ai voli regionali. E già, dicono i soliti noti, quella è tutta roba americana, roba che Musk ha già portato a casa. Peccato però che nel frattempo arriva Qatar Airways a confermare ufficialmente che mette lo stesso servizio su tutti i Boeing 777 che utilizza (e sono tantissimi) per collegare quasi tutto il mondo. Vabbè, dicono i soliti fenomeni, è l’Europa che sta alla larga dal mostro sudafricano (di nascita). Solo che c’è Air France che sceglie Starlink e s’impegna a renderlo disponibile sull’intera flotta. Tutta roba civile, bofonchiano quelli là, è l’ambito militare che manipola segreti, certo non si possono appaltare ad un privato. Ecco, dovrebbero studiare, nella vita non fa male.

Giorgia inchioda la sinistra: la "lettera scarlatta" su Elon e la doppia morale sui tycoon

Scoprirebbero l’esistenza del Progetto SEA2 (Sailor Edge Afloat and Ashore) già operativo sulla USS Abraham Lincoln (portaerei da 100.000 tonnellate) che permette connessioni a massima efficienza utili per tutti gli aspetti operativi, ma anche in grado di consentire all’equipaggio di seguire l’ultima edizione del Super Bowl stando in mezzo all’oceano. Svegliamoci da queste parti, prima che sia troppo tardi. Musk fa i suoi interessi, noi dobbiamo saper fare i nostri. Con il 2022 e la guerra in Ucraina tutta la teoria e tutta la pratica militari escono sconvolte dalle novità ormai presenti, la connessione è vitale per ogni tipo di azione. L’interesse nazionale italiano è disporre delle migliori tecnologie, perché chi resta indietro è morto prima di iniziare le ostilità. E poi c’è poco spazio per lamentarsi.