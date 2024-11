Cerno: l'America di Mr e Mrs Trump

Tommaso Cerno 04 novembre 2024 a

a

a

Convinto come sono che abbiano sempre ragione solo i cittadini nelle urne, attendo sereno (anche perché non mi cambia la vita) di sapere se il nuovo Presidente degli Stati Uniti sarà Donald Trump o Kamala Harris. C’è però una considerazione da fare. In questa campagna elettorale dai toni modernisti, il protagonista è stato uno solo: il cittadino bianco americano protestante di origine anglosassone. Non è alla superpotenza dei film che hanno parlato i due candidati, bensì a una manciata di padri di famiglia con il Suv che tornano a casa nel vialetto, a qualche migliaio di colletti ormai grigi della middle class con figli e cani, che tengono in casa un fucile per ogni evenienza. Insomma la campagna che ho visto io è quella tra Mr e Mrs Trump, dove Kamala ha inseguito The Donald sul suo terreno a dirci che comunque vada a finire l’America di mercoledì mattina guarderà agli affari suoi molto più di quanto ha fatto durante l’amministrazione Biden, al netto del tragico finale. È un segnale per tutte le democrazie, un grido d’allarme. Che farebbe bene a tenere a mente chiunque, il giorno dopo, cantasse vittoria.