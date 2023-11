Indi Gregory, la cinica indifferenza alla vita

Davide Vecchi 12 novembre 2023 a

Le sentenze pronunciate dall’Alta Corte britannica su Indi sono disumane. Non basta appellarsi all’asetticità delle leggi perché non esistono leggi che permettono di calpestare il diritto alla vita. L’Italia si è subito spesa in aiuto di Indi Gregory. Il Bambino Gesù si è offerto di accoglierla, il Governo le ha riconosciuto la cittadinanza e il premier Meloni si è appellato alla convenzione dell’Aia. Tutto inutile. Ieri è stata trasferita in hospice e sono state avviate le procedure per lasciarla morire. Inascoltato pure l’appello del Papa. È questione di ore. Indi muore. Con l’umanità. Incapace di scalfire la cinica indifferenza alla vita.