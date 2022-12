Il governo Meloni batte i gufi quattro a zero

Santi Bailor 31 dicembre 2022 a

a

a

Oggi si chiude il 2022 e una cosa, prima dell'inizio del nuovo anno, la possiamo dire: i gufi contro il governo Meloni e l'alleanza di centrodestra (Lega, FdI e FI) hanno perso. Le litanie tentate sono state parecchie. In molti, dalle opposizioni, hanno evocato il rischio di un esercizio provvisorio e invece la maggioranza ha approvato la legge di bilancio entro i tempi necessari. Altri hanno «tifato» per una bocciatura della manovra da parte dell'Ue ma anche questa non c'è stata. Altro argomento usato per la macumba contro il governo Meloni è stato poi il tema dell'immigrazione. Da più parti è stato sollevato il dubbio che il Governo, nel suo tentativo di coinvolgere maggiormente gli altri Paesi europei nell'accoglienza dei migranti che sbarcano via mare, avrebbe fallito. Per un po' i gufi si sono appesi alle tensioni tra il nostro Governo e la Francia di Macron ma poi si sono dovuti arrendere davanti al fatto che l'Ue ha accettato la richiesta italiana d'un Consiglio europeo straordinario sull'immigrazione per discutere come cambiare la politica comunitaria, Consiglio che si terrà nel febbraio del 2023. E così, in un estremo tentativo di gufismo ecco che oggi, agli sgoccioli di quest'anno, i critici tornano a parlare del Covid che potrebbe (ri)arrivare dalla Cina e criticano le mosse del governo italiano (che è stato invece tempestivo). I gufi la smettessero di insistere e accettassero la realtà: hanno perso quattro a zero!